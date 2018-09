Sancionarán a dueños de predios con maleza

Llama Sindicatura a limpiar solares baldíos antes de que los multen

Por: Fabián Pérez

Multas y sanciones económicas elevadas podría aplicar Sindicatura Municipal a propietarios de predios enmontados y llenos de maleza, declaró Guillermo Ruiz Campoy.

El síndico procurador del Ayuntamiento de Navojoa señaló que en estos momentos se encuentran en el proceso de notificar a todos los dueños de lotes y predios que mantienen sucios sus patrimonios.

“Primero serán notificados para que limpien sus solares y predios; de no hacer caso a nuestro llamado, se habrá de recurrir a una multa que puede ascender hasta los cinco mil pesos, dependiendo del tamaño,” indicó.

Comentó que se había prolongado el exhorto, ya que aún no ha terminado el periodo de lluvias y por lo tanto la limpieza resultaría en vano por parte de la ciudadanía.

“Lo más aconsejable es empezar desde ahorita a limpiar nuestros predios y solares, ya que representan un criadero de animales ponzoñosos y también un foco de insalubridad,” aseveró.

Dijo que el problema más fuerte de solares con maleza se registra en lugares de la periferia, de acuerdo con la supervisión que se hizo recientemente por algunos sectores de la ciudad.

Destacó que a veces se torna difícil encontrar a los propietarios, ya que muchos de ellos no viven en la ciudad y muchos lotes se encuentran intestados.

El funcionario municipal invitó a participar en una campaña de limpieza este 30 de septiembre de 7:00 de la mañana a 12:00 de la tarde, convocada por Servicios Públicos e Imagen Urbana.