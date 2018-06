Salve su vida de las garrapatas

El tratamiento oportuno contra la rickettsia evita el contagio de las personas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora recomienda a la población en general, prevenir afectaciones por la picadura de la garrapata café y evitar contagiarse con rickettsia, enfermedad que detectada a tiempo es curable.

La epidemióloga de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 37 en Hermosillo, Anahí Flores Maldonado, aclaró que las personas no forman parte de la cadena de alimentación común de este tipo de ácaros y pueden servir como un “huésped accidental”.

“La recomendación es que se realice un examen médico, sabemos que son síntomas inespecíficos, principalmente es calentura, dolor de cabeza, articular, del cuerpo y también tiene un componente en la piel, ya que más o menos al quinto, sexto día comienzan a salir las lesiones”, explicó.

La procuradora de Salud aseguró que al tener un diagnóstico a tiempo se registran casos favorables y los pacientes alcanzan una mejoría notable, aunque en caso de no atenderse, la defunción alcanza el 40% de los casos.

Aclaró que no por ser picados por el insecto se puede enfermar la persona, ya que se deben reunir ciertas características, como que antes la garrapata haya tenido contacto con un animal enfermo y entonces sí provoque la rickettsia.