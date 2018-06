Salva cirugía de corazón y riñón

Inicialmente sólo sería operación cardiovascular, pero al realizarle los estudios se detectó un tumor renal

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora logró preservar la vida a un hombre que, debido a problemas de su corazón, requería el cambio de una válvula mecánica, pero al realizar los estudios preoperatorios mostró un tumor en el riñón, por lo que también le fue extirpado.

José Antonio Niebla Tirado, de 55 años de edad, originario de Mazatlán, de inmediato, y ante el peligro de complicaciones, fue intervenido quirúrgicamente en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en Ciudad Obregón.

Se le atendió primeramente la enfermedad cardiaca, ya que padecía estenosis valvular de la válvula aórtica.

“En marzo tuve mi primera cita en esta unidad. Me prepararon para cirugía, me operaron y ya operado me detectan otro problema muy complicado, más por mi condición, pero aquí todo el equipo me atendió como rey, y gracias a Dios la cirugía, que era de vida o muerte, se llevó a cabo con mucho éxito”, exclamó.

Padre de tres hijos, Niebla Tirado señaló: “Al final, todos dependemos del Seguro Social, porque no tenemos cómo pagar el costo tan alto de las cirugías; por eso los invito a creer en el IMSS, yo soy una prueba de ello, porque aquí me han salvado la vida”, puntualizó.

El médico especialista, Jesús Abinadab López Méndez, mencionó que de la Delegación Sinaloa fue referido a esa unidad, a cirugía cardiovascular, para un recambio de esa misma válvula, porque ya no le funcionaba y después de siete días de excelente recuperación fue sometido a una segunda operación para extirpar el tumor alojado en el riñón.

“El servicio de Urología aborda el caso del paciente y detecta una hemorragia en el riñón derecho, siguiendo el protocolo se prepara para someterlo a una nefrectomía renal, que es extirpar el riñón, con un gran riesgo por la operación de corazón, sin embargo, la cirugía fue un éxito”, precisó.

La operación cardiovascular estuvo a cargo de los especialistas, Franco Vargas Beal, mientras que el cirujano urólogo, Luis Alfonso Gastélum Félix, fue quien detectó una tumoración retroperitoneal, la cual permitió un sangrado de 600 a 800 mililitros que causó anemia al paciente.

El director de la UMAE, Marco Antonio Hernández Carrillo, informó que realizan mensualmente alrededor de 600 cirugías de alta complejidad, que al año suman más de siete mil procedimientos quirúrgicos, siempre con calidad y calidez como lo ha instruido el director general del IMSS, Tuffic Miguel.

Cabe señalar que para someterlo a la segunda cirugía fue necesario adecuar la coagulación de la sangre para evitar una trombosis en la válvula recién colocada.