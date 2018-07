Salcedo, muy molesto con derrota

Golpeado y triste por la eliminación, Carlos Salcedo dejó en suspenso su continuidad con el Tricolor. “No sé. Hay cosas en lo personal que tengo que evaluar. Tendré un tiempo que me ha otorgado mi club para tener vacaciones y me desconectaré y más tranquilo pensaré”, dijo el elemento del Eintracht Frankfurt.

Y es que el resultado ante Brasil no era el esperado: “Estoy devastado. Soy un tipo muy competitivo. Muchas veces soy muy autocrítico. Las cosas las tomas personales. No quisiera cometer un error del cual me arrepienta”, remarcó.

Con ese suspenso hacia Qatar 2022, pidió no pronosticar. “Tengo cosas que pensar. Salí devastado de este partido, tengo muchas emociones, no sé si tomar una decisión o no. A quien le toque estar en ese Mundial que sude la camiseta, que meta los huevos que se tienen que meter”, pidió.

Sobre el accionar brasileño, pero principalmente de Neymar pidió que les ganen con talento. “Se lo dije al árbitro, tiene mucha calidad para tener un juego así. Se lo comenté al árbitro porque pita falta que no son y hay falta sobre Lozano en el área y tenemos grandes cobradores y te apuesto que si hubiera sido Neymar la cobra, la amarilla de Edson obliga al técnico a hacer cambios. Ojalá con el VAR se saque más provechos y que ese tipo de cosas no sucedan en el futbol”, recalcó.