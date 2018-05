Sacan de aeropuerto a uno con supuestos explosivos

Estaba a punto de abordar el avión en Hermosillo, cuando fue detenido

En el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, un pasajero de la línea Interjet fue detenido momentáneamente, tras manifestar que llevaba supuestos explosivos consigo.

Ramón Edmundo Flores Ramos, jefe de seguridad de la terminal aeroportuaria, indicó que se trata de un hombre identificado como Jaime M. R., quien se dirigía a la Ciudad de México en el vuelo XA-MTO, de dicha aerolínea.

Autoridades informaron que alrededor de las 18:15 horas, el hombre se encontraba abordando la aeronave cuando dijo llevar explosivos, por lo que se informó a la Policía Federal para realizarle una revisión.

Asimismo, aunque resultó que no llevaba nada, la autoridad indicó que no se le permitió abordar la aeronave y que este despegó sin novedad.

Se añadió que el civil no fue consignado y que salió del aeropuerto con rumbo desconocido.