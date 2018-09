Ruega ante ladrones

Les entrega dinero, pero pide que no le golpeen

Fabián Pérez

Dos sujetos con el rostro cubierto le robaron la cartera con tres mil 200 pesos a Agustín Ortiz Polanco, un hombre de 89 años de edad, quien incluso estuvo a punto de ser golpeado por los ladrones.

El anciano llegó procedente de la costa de Hermosillo a Navojoa para visitar a familiares, pero al llegar a la terminal de autobuses el viernes por la noche, fue interceptado por dos jóvenes con un arma blanca.

“Sí, hombre. Me quitaron la cartera con tres mil 200 pesos. Me querían golpear, pero les rogué que no lo hicieran. Les dije que se llevaran todo; gracias a Dios no me hicieron daño,” relató el adulto.

Además del asalto, Agustín Ortiz duró dos días extraviado, sin cenar y desayunar, ya que no le dejaron ningún peso, solo una bolsa en la que afortunadamente traía agua embotellada para calmar la sed.

Gracias a una persona que lo vio caminar por las calles, le ayudó a trasladarlo a las instalaciones de Uniradio, en Diagonal Juárez, entre Pesqueira y Otero, donde pudieron hacer contacto con sus familiares.