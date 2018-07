Romel Pacheco va por oro a Barranquilla

Al clavadista Rommel Pacheco se le ha negado la medalla de oro en una justa Centroamericana, ha participado en tres (2006 Colombia, 2010 Puerto Rico y 2014 Veracruz) y nunca se ha podido colgar una presea dorada, pero en Barranquilla 2018, buscará subir a lo más alto. “Tengo posibilidades de ganar tres y para eso me he preparado y he trabajado”.

El olímpico mexicano participará en sus cuartos Juegos Centroamericano y está consciente que la competencia en Barranquilla no será fácil, “Va ser dura porque una estamos en Colombia y tiene un finalista olímpico, dos son sede y les ha ido bastante bien. Hay un cubano que está en un metro y el propio Yair con quién voy a tirar en sincronizados, así que la competencia es fuerte y no hay rival débil”, aseguró.

El medallista de bronce en el Mundial de China 2018, lleva una carrera de muchos años que le ha dado alegrías, pero también tristezas, situación que ha sabido mantener por la experiencia que ha adquirido en cada competencia. “Es complicado llegar, pero el mantenerse es más complicado”, comentó.

El oriundo de Mérida, Yucatán, competirá en trampolín de uno y tres metros individual, así como clavados sincronizados de tres metros con Yair Ocampo. “Es una estrategia pensada, con un poco de incertidumbre al fin y al cabo no sabes cómo te va a ir, pero me ha ido bastante bien y estoy preparado para ese evento”.