Rogarán por las lluvias a San Isidro Labrador

Ante los pronósticos de sequía, ganaderos orarán para que no afecte tanto este periodo de estiaje

Por: Roberto Aguilar

Una súplica religiosa tendrán los ganaderos este 16 de junio, para que su santo patrono, San Isidro Labrador, los favorezca con una mejor temporada de lluvia que le prevista, dijo Ricardo Flores Argüelles.

El presidente de los ganaderos de Navojoa, indicó que es importante no perder la fe ante los pronósticos desagradables que se avecinan. Es por ello que esta misa se llevará a cabo en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local Rafael Russo Vogel.

Los rancheros realizan cada año, por tradición, dicha ceremonia litúrgica, teniendo como sede las instalaciones de la Ganadera, aunque en diferentes fechas de junio.

Flores Argüelles anunció que la petición de la misa fue planteada como prioritaria por los socios durante la asamblea mensual efectuada el pasado viernes.

San Isidro Labrador es el santo patrono de los ganaderos y agricultores, comentó, muchos de los cuales rezan devotamente para que les ayude en situaciones difíciles en especial tratándose de las lluvias.

Este año repetirán la misa en el auditorio de la asociación, programada a las ocho de la noche y a cargo del sacerdote de la Parroquia San José, indicó.

“Es un compromiso que tenemos con nuestro santo patrono, sabedores de que no nos dejará de la mano, –concluyó–, nos ayudará para que esta temporada nos otorgue a todo el estado de Sonora y, en particular, a Navojoa con mucha agua y nuestro patrimonio que es el ganado se conserve bien”.