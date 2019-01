Robos dañan al Oomapas

Por: Esdrey Lara

Un serio problema de vandalismo hacia las instalaciones de po­zos de las diferentes comunidades y la ciudad, afecta la operatividad del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea­miento (Oomapas) de Navojoa, dijo Gabriel Ramos Real.

El director de la paramunicipal señaló que durante los últimos dos meses, el Organismo ha sido objeto de 12 actos vandálicos en diferentes sistemas de bombeo, tanto en el área rural, como en la urbana, por lo que la ciudadanía en ocasiones ve su servicio inte­rrumpido.

Dijo el último acto ocurrió hace apenas una semana, en el oriente de la ciudad, ya que el hurto de cableado, así como ta­pas y todo tipo de material que pudiera ser vendido como fierro viejo se ha vuelto de los artículos favoritos de los delincuentes.

Lamentó que estas acciones, que al final de cuentas represen­tan un bajo valor para los respon­sables, afectan en gran manera el trabajo que busca ofrecer la dependencia para los navojoen­ses.

Recordó que unas de las co­munidades donde se han regis­trado estos hechos es en Pueblo Mayo, 5 de Junio, Masiaca, Ba­cabachi y Chirajobampo, donde dañaron inversiones altas, que ascienden a 250 mil pesos, por lo que inmediatamente buscaron reponer lo hurtado para que siga operando el sistema de agua y las familias no se vean afectadas, expresó Ramos Leal.

A pesar de que las instalacio­nes estén bardeadas o protegidas con maya ciclónica, las personas se llevan parte de ellas para ven­derlas a bajo costo, además de las tapas que cubren los drenajes, lo que puede provocar alguna desgracia; por ello, la alcaldesa María del Rosario Quintero Bor­bón, durante sus eventos, solicita a la población ayudar en el tema de Seguridad Pública, señaló.

“Hasta el momento no he­mos tenido a ningún detenido, pues es muy difícil localizar el material hurtado, por lo que le pedimos a quienes comerciali­cen ese tipo de material que no lo compren o que no lo utilicen”, puntualizó.

Afirmó que el Oomapas busca ofrecer el mejor servicio de agua potable, razón por que el apoyo de la ciudadanía y autoridades de seguridad para frenar esta clase de actos de vandalismo.