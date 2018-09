Robles dirige su primera práctica

Inició la segunda semana de la pretemporada 2018 de los Yaquis de Obregón y la novedad de ayer fue la llegada del manager Óscar Robles, quien de inmediato se puso a trabajar e inyectar su esencia a los jugadores, con el fin de armar un equipo competitivo y protagonista.

Esta será su temporada debut como manejador en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). Recientemente lo hizo en la Liga de Verano con Toros de Tijuana, donde hizo buen papel, clasificando al equipo fronterizo a la postemporada.

“Me deja un buen sabor de boca este primer día de trabajo. Veo a muchos jóvenes con ganas de ser tomados en cuenta. Me queda claro que son el futuro del club y poco a poco van agarrando la condición necesaria. Gracias a Dios me fue bien en el verano. Aprendí mucho y sé que eso me ayudará para comenzar esta bonita etapa con Yaquis”, explicó Óscar Manuel.

Para el ex tercera base es un privilegio llegar a una institución de gran tradición como son los Yaquis, donde sabe que la exigencia es mucha por parte de la afición y sobre todo por la historia que representa.

“Estoy muy agradecido por la confianza que la directiva y por esta bonita responsabilidad que me ha dado para poder dirigir este equipo. Tengo un grupo talentoso de jugadores y no me cabe la menor duda que estaremos peleando los primeros lugares”, platicó el oriundo de Tijuana Baja California.

Sobre el plan de trabajo, Robles Arenas manifestó que busca un equipo dinámico y con gran oficio a la defensiva. Además, confía en que la gira por los Estados Unidos será vital para armar su cuadro titular.

“Tengo un equipo competitivo, hay elementos que aún falta por reportar y vendrán a complementar al que ya está trabajando aquí. La gira por Arizona me ayudará a conocer a la mayoría de los muchachos que no conozco y me dará una idea más clara del cuadro que estará iniciando la temporada de la LMP”, señaló el nuevo timonel de la “tribu” obregonense.

Yaquis se alista para partir este jueves a Estados Unidos, donde realizará la segunda etapa de preparación, participando en la Fiesta Mexicana de Beisbol.