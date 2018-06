Roban efectivo del interior de un vehículo

Por: Antonio Aragón Valenzuela

Al incrementarse los hechos delictivos en la ciudad, ayer por la mañana presuntos amantes de lo ajeno se apoderaron de 90 mil pesos en efectivo que se encontraban en el interior de un vehículo que estaba estacionado frente a una institución bancaria.

Los responsables, que hasta el cierre de edición no habían sido identificados, para cometer su fechoría, violentaron la cerradura de una pick up Chevrolet, que estaba en el estacionamiento frente a la sucursal Bancomer de Sinaloa y Carlos Conant.

El robo fue reportado a las autoridades policiacas alrededor de las 11:50 horas de ayer, por lo que de inmediato se instrumentó un operativo de búsqueda de los presuntos, pero sin resultados.

Asimismo, trascendió que como afectado aparece una persona residente del poblado de Quetchehueca, quien conducía un pick up de la marca Chevrolet, línea Cheyenne.

En torno al hecho el afectado dijo que momentos antes había retirado la suma en cuestión de la citada institución bancaria y lo guardó en la camioneta, pero volvió al banco para realizar una necesidad fisiológica, momento que fue aprovechado por los presuntos para actuar.

Dijo que al regresar encontró la cerradura de la puerta del conductor violentada y al revisar el interior del vehículo ya no encontró el dinero.