River Plate finalista de Libertadores

En un juego polémico, River Plate consiguió su pase a la final de la Copa Libertadores, luego de vencer a Gremio por 2-1 en el duelo de vuelta e igualando 2-2 el global, pero los goles de visita le otorgaron el boleto a la lucha por el título al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

Durante el primer tiempo del encuentro, Gremio se fue arriba en el marcador por conducto de Leonardo Gomes, quien rompió el cero en la pizarra a los 36’ de juego con un disparo desde fuera del área, tanto que colocaba al conjunto de Porto Alegre arriba por 2-0 en el global y así poner al cuadro argentino a remar contracorriente.

No obstante, la anotación que dio esperanza al “Millonario” llegó en la recta final del encuentro. Al 82’ Rafael Borré consiguió igualar el duelo en la Arena do Gremio con un remate de cabeza, el cual generó muchas dudas por una supuesta mano del delantero, esta no se marcó ni se revisó con el VAR.

Fue en el tiempo añadido al reglamentario, cuando la polémica se hizo presente. Y es que luego de que se señalara un tiro de esquina para River Plate, el árbitro del encuentro revisó la jugada del córner y señaló penalti para la visita, generando un conflicto entre jugadores del Gremio y el cuerpo arbitral.

Finalmente, Gonzalo Martínez anotó el gol de la ventaja frente a Marcelo Grohe y regresó a la final de la Copa Libertadores después de tres años de ausencia.

Cabe mencionar, que River Plate espera rival entre Palmeiras y Boca Juniors y de jugarse el Superclásico de Argentina, el título se definiría en el Estadio Monumental. Por otra parte, si el conjunto de Sao Paulo avanza, la serie se cerrará en Brasil.