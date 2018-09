Reza Papa contra el diablo

AGENCIAS.-

El Papa Francisco invitó a todos los fieles a rezar el rosario durante el mes de octubre para proteger a la Iglesia de los “ataques del diablo” y hacerla más “consciente de su culpa, de los errores, de los abusos cometidos en el presente y el pasado”.

La oficina de prensa del Vaticano comunicó esta petición del Pontífice para que la Virgen “ponga a la Iglesia bajo su manto protector y la proteja de los ataques del maligno, el gran acusador, y la haga más consciente de su culpa, de los errores, de los abusos cometidos en el presente y en el pasado y se empeñe en combatir sin vacilaciones para que el mal no se imponga”.

El Vaticano no dijo si Francisco se refería a su ex embajador, arzobispo Carlo María Vigano, quien ha acusado a Francisco de rehabilitar al ex cardenal Theodore McCarrick a pesar de que el Papa Benedicto XVI lo había penalizado por reportes de abuso sexual contra seminaristas.