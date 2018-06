Reyes causa baja

Lo intentó. Lo aguantaron. Lo volvió a intentar. Lo volvió a aguantar. Todo cayó por su propio peso: “La Dirección de Selecciones Nacionales informa que el jugador Diego Reyes no logró completar satisfactoriamente su recuperación, por lo que causa baja de la convocatoria de la Selección de México para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Se realizará el proceso pertinente ante la FIFA para inscribir en su lugar a Érick Gutiérrez y se queda a la espera de la respuesta positiva a esta modificación”.

Así fue el comunicado, frío y contundente. No pudo más, por más que el técnico colombiano Juan Carlos Osorio quiso tenerlo en el grupo, tuvo que darse de baja. El último entrenamiento de Diego Reyes fue quizá uno de los más esperanzadores. Hizo todo el trabajo, hizo toda la carga, y aunque se vio realmente mal en el mano a mano, algunos, le daban esperanzas.

A finales de mayo, Reyes se lesionó en el Porto de Portugal… Un desgarre de ocho centímetros, aunque se guardó la calma, en el cuerpo médico del tricolor sabía que no era una lesión fácil de recuperar para encarar un Mundial.

Fue de los primeros en reportarse a la concentración final, fue de los que más presionó por recuperarse y Juan Carlos Osorio reconoció su esfuerzo.

En su lugar entrará Erick Gutiérrez, el volante de Pachuca. Reyes espera vuelo para regresar a México.