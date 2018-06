Revisan albercas

Quieren evitar enfermedades y por ello realizan inspecciones constantes

Por: Luz del Carmen Paredes

Para garantizar que se cumpla con las normas que se marcan en cloro y PH del agua, Regulación Sanitaria realiza inspecciones en las albercas del Municipio.

Fernando Gutiérrez Fraijo indicó que a partir de la segunda semana de mayo se intensificaron las acciones, ya que es cuando empezaron a tramitar los permisos para operar.

Resaltó que se tiene un avance de 14 piscinas, de las 68 que se abren al público; “se puede decir que son pocas. Lo que pasa es que hasta hace unas semanas todavía no hacía mucho calor, y los propietarios estaban dando mantenimiento, pero ya algunas están abiertas”.

Agregó que antes del inicio de las vacaciones por Semana Santa, también se implementó un programa inspección en estos balnearios, ya que muchos se abren al público.

El jefe de Regulación Sanitaria en Cajeme señaló que no se ha detectado la presencia de la amiba de vida libre, pero no pueden bajar la guardia, por lo que la inspección es permanente”.

Por otra parte, dijo que por la llegada del calor también se implementó un programa de supervisión a los vendedores de aguas frescas y, en general, a los restaurantes y establecimientos con venta de alimentos.

Apuntó que constantemente se capacita sobre el manejo de los alimentos, para que no se contaminen y puedan causar un problema de salud.