Revisa ex ministra de SCJN amnistía para delincuentes

EL UNIVERSAL.-

Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte y propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para ser secretaria de Gobernación, dio nuevos detalles sobre la forma en que podría funcionar la amnistía para delincuentes.

En entrevista para “Despierta” con Carlos Loret de Mola, señaló que no se podría incluir a quienes hayan cometido delitos de alto impacto: “México ha firmado varias convenciones internacionales y esas convenciones no permiten que México establezca una ley de amnistía en donde están los delitos de lesa humanidad, tortura, homicidio, violación, trata de personas, desapariciones, extorsión, secuestro, delitos de alto impacto. Esos no pueden entrar”.

Sánchez Cordero reveló que también se piensa implementar una ley de reducción de penas. Aseguró que esta ley podría beneficiar a campesinos que siembran mariguana o a detenidos que proporcionen información cierta, cotejable y precisa sobre personas desaparecidas o casos de narcotráfico.