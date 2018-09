Revelan crisis de La Academia por nuevo programa en Televisa

Tal parece que el reality show “La Academia” tendrá una nueva competencia, pues este domingo se estrenará la nueva temporada del programa “La Voz México” por el Canal de las Estrellas.

Y es que diversos medios han comentado que el estreno de “La Academia” ha dejado mucho que desear, ante esta situación han especulado la producción ha considerado tener unos ajustes con los jueces, pues según el canal de YouTube Chacaleo mencionó que los famosos son la debilidad del programa.

Y es que han especulado que los jueces de La Academia han tenido diversos conflictos durante la emisión

De igual forma han mencionado que el programa de TV Azteca ha perdido alrededor de 150 mil espectadores cada fin de semana, y es que pensaron que esta nueva generación de ‘La Academia’ podría tener buenos resultados.

Han revelado que tendrán a nuevos integrantes en el panel de jueces, pues tanto Gavito, Edwin Luna, Edith Márquez y Horacio Villalobos no generan cierto interés del público.

En el canal de Chacaleo también mencionó que los jueces no han tenido buen desempeño en La Academia.

Cabe mencionar que en esta nueva generación habían considerado la participación de la actriz de teatro Lolita Cortés, sin embargo ella no acepto la oferta ya que estuvo en el programa “Mira Quién Baila”.

Los fans han considerado que Horacio Villalobos es una copia de Lolita Cortés.