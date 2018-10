Staff

Para deleite de los fans, finalmente Netflix ha compartido en las redes sociales cómo lucirá Henry Cavill como Geralt de Rivia en la serie de The Witcher a través de un breve vídeo.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP

— Netflix US (@netflix) October 31, 2018