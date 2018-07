Retrasan hasta 2 horas la apertura

Muchos reportan la inasistencia de funcionarios de casilla

Roberto Aguilar

Una situación que se vivió en todas las casillas de votación del Municipio de Navojoa, fue que iniciaron de manera retrasada, en algunos casos fue de una hora, en otros hasta dos horas.

Circunstancia que molestó a muchos ciudadanos que se dieron cita temprano para emitir su voto y poder desocuparse rápido pero esto no sucedió.

El motivo, según los presidentes de casilla, era que no cumplieron en su totalidad los funcionarios y no podía arrancar si no estaban completos.

Tuvieron que solicitar a la gente que estaba formada, como lo estipula la Ley Electoral, que se sumarán a la planilla de funcionarios de casilla y fue en ese momento que lograron arrancar de manera retardada.

CIUDADANOS CONFUNDIDOS

Ante esta situación del retraso de la apertura de casilla, muchos ciudadanos aseguran que había mucho temor con lo ocurrido en la noche, donde se agredió a un fotógrafo de Navojoa.

“Quiero pensar que muchos funcionarios tuvieron miedo a que fuera una elección violenta y eso provocó su ausencia en las casillas”, refirió María Luisa Avilés, vecina de Los Naranjos.

Por otro lado hubo quienes pensaron que fue parte de una estrategia para desesperar a los votantes y a si provocar que se fueran.

“Para mí que esto se armó por algún partido político para desesperar a la gente, qué casualidad que todas iniciaron tarde, sólo querían desesperarnos, ya que veo que mucha gente se estaba yendo”, dijo Ramón Figueroa.

En este contexto, reprobaron la organización del Instituto Nacional Electoral, para este ejercicio democrático del 2018, por lo cual exigen mayor legalidad en el proceso.