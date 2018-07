“Retiro de los escenarios será para dedicarme a mi vida personal”

La cantante Natalia Lafourcade, quien cerró su gira internacional en el Teatro Metropólitan, informó que el retiro que tomará a partir de este domingo, será para dedicarse más a su vida personal y no a ser madre.

En conferencia, realizada antes de su concierto, la también compositora y productora musical, descartó categóricamente ser madre, ahora que tomará un prolongado descanso.

“Todo menos ser mamá, tengo muchos animalitos, son mis hijitos, tengo como nueve mascotas, la verdad no tengo planes por ahora en ser madre”, expresó la intérprete.

Con una seguridad en sus palabras, Lafourcade, subrayó que para ella empieza un momento muy diferente de lo que está acostumbrada a vivir y de lo que ha hecho desde hace 15 años que es trabajar en la música, viajar y hacer discos y viajar.

Lo que viene es romper con esa inercia, abundó la cantante, que venía haciendo desde hace 15 años, por lo que augura que vienen otras cosas.

“Aunque algún momento de mi vida seré madre, pero al menos no está dentro de mis planes cercanos, ni un año, ni dos, ni tres”, aclaró.

Sin aclarar cuánto tiempo se retirará de los escenarios, Lafourcade, desconoce cuándo regresará, “siento que será un tiempo considerable, sin embargo no sé hasta cuando, porque inclusive eso me amarraría las alas y el corazón”.

Agregó que: “Desde hace unos años que ya me tocaba tener este espacio como para mí y para mí familia, para mi gente, para mi casa, hacer todas las cosas que no he podido hacer, porque estoy viajando, es como poner una distancia que me permita reconectar conmigo a un nivel profundo”.

La intérprete de temas como “Tú si sabes quererme” y “Hasta la raíz”, aseguró que en estos años ha sido un camino lleno de aprendizajes, a los cinco años sabía que quería hacer lo que hace ahora.

“Sabía que quería cantar, pararme en un escenario, quería tocar un instrumento y desde los 13 años en la adolescencia empecé a ver cómo iba a construirme como una artista y han pasado más de 15 años y una gran cantidad de aventuras y experiencias”, concluyó la cantante.

La gira de Lafourcade, que concluyó, inició hace tres años, precisamente con el disco “Hasta la raíz”, que incluyó países como Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Canadá y México.