Retiene “Chihuas” por nocaut

Derribó en par de ocasiones al sonorense “Tyson” Márquez en el tercer round

REFORMA.-

El regio Francisco “Chihuas” Rodríguez no tuvo piedad de Hernán “Tyson” Márquez y lo noqueó en el tercer round para retener el cetro internacional Supermosca del CMB, en Cozumel.

En el tercer asalto, el santacatarinense derribó en dos ocasiones al “Tyson”; la segunda fue definitiva, cuando un volado de izquierda acabó con su rival para un nocaut efectivo. El “Chihuas” puso su récord en 29-4-1, 21 KO y está listo para el título mundial del CMB que le pertenece al tailandés Srisaket Sor Rungvisai.

“No se me complicó la pelea, a pesar de que fue corta, la trabaje y me vi con experiencia cuando lo tumbé. Fueron dos veces que lo tumbé”, expresó Rodríguez, ex campeón mundial Paja de la OMB y FIB.

En otro combate, el linarense Lindolfo Delgado 7-0, 7 KO continuó con su paso invicto, al vencer por nocaut técnico en el sexto round al potosino Luis Moreno.