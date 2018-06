Resalta obispo Padilla el valor de la familia

Por: Luz del Carmen Paredes

En la celebración de la misa dominical el obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Padilla Cardona llamó a los hijos a agradecer a sus padres la vida, pero con hechos no sólo con palabras.

Felicitó a los padres de familia en su día y resaltó el valor de la figura paterna, ya que muchos entregan su vida por dar una vida de calidad a sus hijos.

“Es bueno expresar agradecimiento no sólo con palabras sino con hechos, sin olvidarnos que ellos lucharon porque tuviéramos vida plena. Debemos reconocer que lo que somos y tenemos se los debemos a ellos, por eso es bueno expresarles un agradecimiento que vaya más allá de las palabras”, apuntó.

Asimismo recordó a los papás la importancia de estar presente siempre en la vida de los hijos, y no únicamente engendrarlos. Así como Dios nos dio vida, los papás tienen la oportunidad de dar vida y formar personas íntegras en sus casas, ser un pilar de la familia.

Al finalizar la misa Padilla Cardona dio una bendición a los papás presentes en Catedral y junto con el coro les cantó “Las mañanitas”.