Requieren suicidas autopsia psicológica

Relato de Rosa ilustra la violencia sufrida por las mujeres cuando deciden quitarse la vida

Fabiola Navarro

Rosa, una mujer de 39 años de edad y madre de tres hijos, intentó suicidarse en cuatro ocasiones debido al maltrato y a la violencia psicológica por parte de su entonces esposo.

“Yo no pensaba en nada, ya ni en mis hijos, sólo ponía la mente en blanco para no sufrir más dolor. Intenté quitarme la vida como escape, lo hice con pastillas y cortándome las venas, pero Dios no quiso que sucediera”, comentó.

Lamentablemente no todas tienen la suerte de Rosa. Hay quienes dejan a sus hijos en la orfandad tras lograr quitarse la vida por su propia mano y lo hacen por el método más utilizado: el ahorcamiento.

Según la Red Feminista Sonorense (RFS), los suicidios de mujeres deben ser sometidos a una autopsia psicológica forense, que no es otra cosa más que la recolección de datos del cadáver para reconstruir su perfil psicológico y su estado mental antes del deceso, explicó María Elena Barrera Mendívil, coordinadora de la RFS.

“Exigimos que se realice, en cada hecho, la autopsia psicológica forense y que se apliquen las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sentenció, para investigaciones de hechos suicidas y feminicidas como los de Cajeme. Un criminólogo (a) es capaz de realizar este procedimiento.

”Es imposible tapar lo evidente, dos supuestos suicidios, dos asesinatos de mujeres en manos de sus parejas y una joven desparecida, es el saldo que refutan con hechos lamentables, y reprueban los desaciertos de la autoridad” puntualizó.