Requieren empresarios equidad fiscal

Deben tener libertad para elegir compañía aseguradora, afirma García

Por: Francisco Minjares

Las mujeres empresarias de Cajeme pidieron un empoderamiento a las empresas y a sus empleados mediante una equidad fiscal y la elección de la compañía aseguradora que mejor se acomode a las necesidades de cada una.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresas, Guadalupe García de León, dijo que deben ser las empresarias y los trabajadores quienes elijan a la aseguradora que más les beneficie para no tener que “mendigar” al momento de enfermarse en los Centros de Salud gubernamentales.

“Estamos de acuerdo con que se nos exija darle a nuestros empleados las prestaciones de Ley: salud, seguro, vivienda, fondo de retiro, cobertura dental, pero que tengamos la libertad, tanto el empresario, como los trabajadores de elegir el medio, de elegir una compañía aseguradora patrimonial para contratarlos. No queremos estar esclavizados a una institución que cuando tengan alguna enfermedad deban ir a mendigar para que los atiendan”, dijo en el marco de un encuentro con candidatos de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Sonia Fuerte Gaytán, destacó que se debe incentivar al comercio informal a que participe en el desarrollo económico del país o premiar la responsabilidad y el compromiso del comercio formal.

“El comercio informal representa el 50 por ciento de nuestra economía y el 20 del PIB, desconozco si las reformas fiscales fomentaron el crecimiento; pero realmente no calmaron el problema”, indicó.

Además de esto, urgió para que desde el Legislativo se haga una iniciativa que se enfoque a la inclusión a las personas con capacidades diferentes, que incluya su integración en el mundo laboral, así como centros de atención psicológica y ocupacional, pensiones, servicios médicos, entre otros.

Resaltó que se requiere de un fondo económico nacional que permita empoderar a las mujeres empresarias.

Las mujeres resaltaron que se han abierto brecha en el ámbito empresarial y requieren de lo antes mencionado para beneficiar a sus empresas y, por consiguiente, a sus empleados.