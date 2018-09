Requiere transformarse el Programa 65 y Más

Por: Fabiola Navarro

Los cambios que habrá en la pensión universal (actualmente el Programa 65 y Más) son necesarios para elevar los apoyos a quienes realmente lo requieren, destacó el delegado regional del Gobierno electo, Bernabé Arana Rodríguez.

Dijo que aún cuando la edad se aumente a 68 años, la cobertura también se amplía para personas que presenten algún tipo de discapacidad.

“¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que tiene 65 años, pero no requiere la pensión porque su condición física y de salud aún es buena, pero hay quienes tienen menos edad, son discapacitados y no tienen ningún tipo de apoyo.

”Por eso es que se aumentó la edad del programa, para poderle dar cobertura a las personas que con menor edad ya no están en condiciones de poder trabajar”, indicó.

Por el momento no tiene instrucciones de retirarles el apoyo a aquellos beneficiarios que tengan menos de 68 años de edad. “Yo creo que no será así, pero es mi apreciación personal”.

Arana recalcó que los programas federales serán directos, sin intermediarios que se adjudiquen funciones que no les corresponden.

Asimismo, la pensión será de carácter universal; es decir, si cuenta con una pensión de IMSS, Issste o Isssteson podrá ser beneficiario. “Claro, sabemos que hay quienes reciben buenas pensiones que no entrarán al programa”.