Requiere sangre, joven que balearon

Iban a un festejo y acaban a un hospital, lesionados

Denisse Robles

Lo que sería un festejo en la colonia Las Amapolas concluyó con un joven herido de bala, al dispararle en la pierna izquierda. Sergio González Espinoza, quien ayer 4 de julio cumplió 15 años, requiere urgentemente plaquetas.

La mamá de Sergio pidió a todas las personas una oración por su hijo que se debate entre la vida y la muerte, requiere unidades de sangre en el Hospital Infantil del Estado.

“Venían de una quinceañera, a un amiguito de ellos o conocido, no sé bien, venían correteándolo y un señor que venía disparó, entonces le tocó a él y otro muchachito, el que está más grave es mi hijo”, dijo Marcela Ortega Espinoza.

El menor actualmente se encuentra en terapia intensiva del Hospital Infantil y a causa de la bala en la pierna izquierda el menor ha perdido mucha sangre, por lo que le habían suministrado más de 18 unidades y se solicita sangre de cualquier tipo ya que va a requerir más unidades.

Relató que a su hijo lo auxiliaron después del disparo y que fue muy duro verlo tirado y desangrándose.

“Fue muy duro, lo importante y urgente es la sangre y mucha oración por mi hijo”, dijo Marcela con la voz entrecortada, casi sin poder hablar por el sentimiento que la aqueja.

El teléfono de la mamá de la víctima es 6624 46 87 11 para los interesados en donar sangre para el menor.

LOS QUISIERON MATAR

Guadalupe, mamá del otro menor que resultó lesionado en la colonia Las Amapolas, señala que afortunadamente su hijo resultó con un rozón en el brazo, el martes le pondrán un injerto de piel y se encuentra estable y consciente.

“Él dice que iba para arriba y le salieron los hombres esos, que le dijeron ¿y tú qué morro?, no, todo bien, que les contestó, y el otro hombre le dijo “tírale, me eché acorrer, no sentí nada”, me dijo.

Dice que de repente sintió caliente el brazo y vio su ropa manchada de sangre, no fue bala perdida, los quisieron matar”, comentó.

La Secretaría de Salud ha informado que cubrirá todos los gastos del menor Sergio, ya que se tuvo que rentar un aparato, con costo de 38 mil pesos cada tres días.

ESTADO DE SERGIO ES CRÍTICO: DIRECTOR DEL HIES

El director del Hospital Infantil del Estado, José Jesús Contreras Soto, señaló que el caso de Sergio González es de extrema gravedad y se trata de estabilizar metabólicamente su organismo.

“Lamentablemente es muy grave el estado, el impacto de bala dañó bastantes tejidos, esto condiciona que se comprometan algunas funciones de órganos, se apoya a estos órganos para que sigan realizando su función, principalmente riñón, en este caso se hace todo lo posible”, comentó.

Detalló que el menor tiene cuatro días en el área de terapia intensiva y debido a que no puede ser trasladado por la gravedad de su estado se rentó un aparato, por lo que los gastos en este sentido serán cubiertos por el nosocomio.

Dijo que el menor tuvo la herida a la altura del muslo, la bala entró y salió y provocó daño muscular, debido a la contaminación de la bala es como se generaron las complicaciones.

El director del nosocomio manifestó que no es común el ingreso de menores de edad heridos de bala; sin embargo, sí son situaci