Requiere Lupita apoyo económico

Por: Oviel Sosa

El recreo para los estudiantes es un espacio para divertirse, jugar con sus compañeros, reír y estrechar lazos de amistad. Para Lupita, ese lapso representa soledad y nostalgia por no contar con quien convivir, debido a que sus compañeros la hacen a un lado porque la ven diferente al presentar labios y un habla distinta.

María Guadalupe Franco Martínez tiene 9 años de edad y cursa cuarto grado en la primaria Jaime Torres Bodet. La infante nació con labio leporino y paladar hendido, padecimientos que se producen cuando las estructuras faciales del feto no se cierran por completo.

Tal defecto se da por un aspecto congénito o también puede ser hereditario. En el caso de Lupita su papá presenta la misma problemática. Celia Irene Franco Martínez, madre de la niña, indicó que su hija ha sido sometida en tres ocasiones a intervenciones quirúrgicas, las cuales le han ayudado para restaurar el tejido, ya que cuando nació no presentaba el labio superior ni el paladar por completo.

Las operaciones le han servido a Lupita para tener otra apariencia, pero de igual manera en la actualidad sigue presentando el labio comido, dificultad al alimentarse porque no cuenta con los dientes de enfrente tanto de la parte superior e inferior y su voz es nasal.

La señora no cuenta con el dinero para costearse los gastos de traslado, debido a que no trabaja por estar al pendiente de su hija y su marido labora en una maquiladora y percibe el mínimo.

“Me gustaría que me operaran porque nadie quiere jugar conmigo, salgo al recreo y juego sola, las niñas y niños me ven distinta y no se juntan conmigo”, manifestó lupita.

La niña vislumbra en su mente el día que llegue al salón de clases y que sus compañeros no la vean distinta a ellos. Quiere salir al recreo y que la inviten a jugar, por lo que su madre pide el respaldo para que su hija sea atendida y con ello pueda desarrollarse para no estar envuelta en un entorno que la hace menos por su apariencia física.

