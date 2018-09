Requiere apoyo turismo cultural

Debe rescatarse esta vía promocional de la región: Ríos

Por: Fabián Pérez

Al igual que el turismo de aventura y de playa, el turismo cultural requiere de apoyo de los gobiernos, consideró Norma Ríos Ramírez.

La promotora cultural de Navojoa señaló que el turismo cultural se ha quedado rezagado, por lo que requiere ser rescatado.

Ante ello, solicitó el apoyo de los gobiernos para que lleguen programas y apoyos que permitan fomentar los lugares históricos y emblemáticos con los que cuenta esta ciudad.

“Los niños a veces ya no saben el nombre de sus calles, ya no hay identidad, ya no hay amor a la tierra y al trabajo; la verdad, se han perdido muchas cosas,” lamentó.

La también representante de los “Amigos de los Museos” dijo que es importante que la autoridad elabore un catálogo de los edificios históricos que quedan en el municipio.

Indicó que uno de ellos es el edificio de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) que arribará muy pronto a los 100 años de antigüedad.

Otro edificio histórico, mencionó, es la antigua oficina del general Álvaro Obregón donde actualmente se encuentra en restaurante “Los Generales”, ubicado sobre la calle Pesqueira.

“Tenemos mucho de lo que se puede promover en Navojoa. Yo creo que la ruta turística cultural sería uno de los puntos muy importantes para proyectar al municipio,” aseveró.