Réquiem por un (tercer) debate

Por: Demian Duarte

Este martes 12 de junio se realiza el tercer y último debate entre los aspirantes a la Presidencia de la República y se trata literalmente de la última estación, la única alternativa que tienen los candidatos que se disputan hasta ahora el segundo lugar por figurar, tratar de crecer e intentar alcanzar al puntero.

Si nos guiamos por la historia reciente de los debates realizados en este proceso político, tendríamos que decir que estos intercambios han resultado interesantes y hasta entretenidos, pero sobre todo han sido inútiles para los propósitos de Ricardo Anaya y José Antonio Meade, quienes no han logrado mover el escenario electoral a su favor y en cada intento todo indica que con sus estrategias y señalamientos, además del pleito que ellos mismos se cargan, sólo han fortalecido al puntero que usted sabe es Andrés Manuel López Obrador.

Por eso le digo que esta es la última estación, porque nunca en lo que resta de la campaña lo volverán a tener a mano, cada uno de los candidatos se enfocará en adelante en sus cierres y buscarán de alguna manera ser arropados por su público en particular.

El debate de Mérida se da en un contexto especialmente álgido, donde quien está bajo fuego es Ricardo Anaya por las acusaciones de lavado de dinero y corrupción que parecen perseguirlo a todas partes y por el grito desesperado de personajes de su campaña, como Diego Fernández de Cevallos, que ya dijo que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de bajar a su rival histórico, incluso de llegar a un pacto con Meade y Enrique Peña Nieto.

En la otra esquina está José Antonio Meade, tratando de presentar su mejor cara de seriedad; sin embargo, está claro que al mantenerse estancado en el tercer lugar su apuesta es intentar crecer en la última parte de la campaña para rebasar al panista y tratar de asegurarle a su partido un papel más decoroso en la contienda.

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ha anunciado que en este tercer debate va a noquear a sus 3 rivales y que presentará propuestas y planes tan llamativos que a los mexicanos no nos quedará más remedio que reconocer que él es la alternativa.

Y Andrés Manuel claro, se dispone a repetir parte de sus discursos, presentar su propuesta económica (que de eso se trata el tercer debate) y contrastarla con la de sus rivales, pues al final de cuentas esa es la parte fuerte de su mensaje, señalar la desigualdad y graves problemas que pasa el país y plantear un plan económico alterno al que se ha llevado en México los últimos 30 años, y mire, si usted se pregunta por qué está tan arriba en las encuestas de intención de voto “El Peje”, le propongo que se ponga a revisar con seriedad y objetividad su plan económico y entenderá las razones.

El puntero tiene 3 trabajos en este encuentro: No caer en provocaciones, plantear su mensaje y conservar la ventaja que tiene, incluso clavar si se da la ocasión de nuevo las banderillas en su toro favorito (en este caso “Ricky Riquín Canallín”) y retirarse invicto, si lo logra, créame que no habrá campaña negra o factor humano que pueda con él el 1 de julio y todo estará dicho, pues las cosas han avanzado de la semana pasada a esta que incluso los inversionistas y el sector privado ya le conceden a AMLO el beneficio de la duda, pues lo ven como un potencial presidente fuerte que pueda sacar a México de muchos de los graves problemas que hoy enfrenta.

Así que aprestémonos a ver el tercer debate y despidamos esta fase de la contienda electoral.

***

Tiene mucha razón Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo en Sonora en plantear que el Gobierno de Sonora ha tenido un avance cualitativo y cuantitativo en cuando a transparencia, honestidad en el ejercicio del Gobierno y rendición de cuentas, de hecho ha sido en tal nivel que Sonora pasó de los últimos lugares en ese aspecto, a establecerse entre los mejores 10.

Y el asunto es que se trata de buenas prácticas de Gobierno para garantizar que los recursos públicos sean mejor utilizados, y que el presupuesto se utilice en los temas que resultan sensibles a Sonora y los sonorenses. Me consta que existe un cuidado a nivel extremo en los distintos procesos administrativos, que lleva a cabo el Gobierno a partir de las instrucciones claras que ha dado la gobernadora Claudia Pavlovich de que no quiere observaciones en las cuentas públicas, y bajaron a tal grado que en el ejercicio de 2016 se tuvieron apenas 162 señalamientos, un nivel mínimo si consideramos que durante la administración anterior se contaban por miles, y por cientos de millones los quebrantos.

El detalle es que este tema tan sensible se ha venido utilizando como parte de las campañas políticas, y como señalamiento a administraciones que en lo formal no tienen nada que ver con el Gobierno del Estado, pues la corrupción y la ineficacia que se señala tiene más que ver con cómo actúan las corporaciones de Policía Municipal, o con cómo actúan los gobiernos municipales, que con el actuar directo del Gobierno Estatal.

Por supuesto en estos tiempos el criterio es sembrar confusión en el público a fin de cosechar conflictos; sin embargo, habrá que decirle para su tranquilidad a Natalia que el buen trabajo, y sobre todo, los resultados, terminan por ser reconocidos.

