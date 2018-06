Reprueban agresión a lideresa

Los hechos fueron en Villa Bonita durante una actividad de campaña

Por: David Vázquez

En camino a un evento, Genoveva Silva, lideresa social del PRI de la colonia Villa Bonita, fue agredida verbal y físicamente por parte de un joven, al parecer simpatizante de un partido contrario, en el bulevar Villa Bonita y California.

Andrés Rico, presidente del Comité Municipal del PRI en Cajeme, reprobó la agresión y los actos de violencia hacia una de las militantes cuando se dirigía en compañía de su pequeña hija a un evento.

Genoveva Silva narró que la agresión fue directamente a ella por invitar y acompañar a un grupo de mujeres priístas que finalmente entraron en su defensa.

“Al ver cómo me golpeaba, me preocupé por mi bebé, se la pasé a una compañera y este joven se me vino encima de forma más violenta, golpeándome más fuerte. No se puede comparar la fuerza de un hombre con una mujer”.

“Se me hace una injusticia por parte de esta persona de nombre Gerardo Gastélum Parra, lo identifiqué porque es vecino de esta colonia, me preocupo por mis hijos y mi familia, quiero que se haga justicia, porque es inaceptable que un hombre le pegue a una mujer”, comentó la presidente de seccional.

Rico, mencionó, que es una tristeza que por la desesperación ocurra este tipo de actos de agresión contra los militantes de cualquier partido y, sobre todo, que lo hace más lamentable cuando se trata de una mujer con su pequeña hija en los brazos.

Ya se ha presentado la denuncia para que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y se proceda con todo el peso de la ley contra el responsable, expresó.