Reprueban a Peña Nieto

Entre las irregularidades detectadas está un monto de “ampliaciones netas” al presupuesto aprobado para ese año, por 613 mil 975.6 millones de pesos

APRO.-

Por vez primera, en lo que va del sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, la Cámara de Diputados reprobó un ejercicio fiscal. Se trata de la cuenta pública 2016 y en la cual se detectaron faltantes por 103 mil 377 millones de pesos.

El Pleno de San Lázaro aprobó la censura con 332 votos del bloque Morena-PES-PT y a los cuales se sumaron MC, PAN y PRD quienes rechazaron la cuenta contra los sufragios del PRI y del PVEM.

De acuerdo con el dictamen que se sometió a votación y elaboró la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que encabeza el morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por cerca de 9 mil millones de pesos, de las cuales algunas fueron solventadas a lo largo del año.

Sin embargo, aún faltan por aclarar 103 mil 377 millones de pesos.

El dictamen que fue avalado por el Pleno también incluye el instruir a la ASF para que continúe con el procedimiento jurídico de responsabilidades y de parte a la Procuraduría General de la República o a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de corrupción.

Es la primera vez, en lo que va de la administración de Peña Nieto, que no sólo se reprueba la gestión de un ejercicio, sino que además se pide que se dé cuenta con los procedimientos para sancionar penalmente a quien haya incurrido en delitos.

El dictamen, por vez primera más elaborado, establece además que en materia de la llamada “gestión financiera”, es decir aplicación del dinero público, no se ajustó a los criterios que definidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, e incluso, no se cumplieron los objetivos de política de gasto”.

Los programas, se indica en el documento, tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la cuenta pública.