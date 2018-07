Reprueba “Sinha” actitud de Neymar

EL UNIVERSAL.-

Antonio Naelson, “Sinha”, cree que la actitud mostrada por el brasileño Neymar Jr. durante el partido contra México, en los octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018, es antideportiva, además de que el “10” brasileño tiene el talento para no tener que fingir faltas.

“No me gustan esas actitudes, dentro de mi forma de ver y de actuar nunca pensé que el fingir y el decir que te pegaron sin haberlo hecho, a mí se me hace que es una actitud antideportiva, creo que tiene mucho futbol como para andar pensando en fingir cosas, pero bueno es su forma de ser y nosotros tenemos que respetar”, dijo el ex futbolista, que ahora se desempeña como directivo en el Club Toluca.

Sin lugar a dudas, “Sinha” es una voz autorizada para hablar de la Selección Mexicana y mencionó que le gustaría que hubiera mayor continuidad, pero vería con buenos ojos que Ricardo La Volpe regresara al banquillo del Tri