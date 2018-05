Representante de José José niega su divorcio

Laura Núñez, representante de José José, negó haber anunciado la separación del cantante de su esposa Sarita, tal como lo informó una revista de circulación nacional.

“Es un rumor. Alguien utilizó mi nombre porque no hay algo que diga que yo dije, pero bueno, esto es normal. Parece que en ‘Ventaneando’ salió la nota de una reportera, ella lo asegura [la separación], y dentro de la nota me menciona a mí. Pero yo no he dicho nada, no te puedo confirmar algo que no sé, ni te puedo hablar de algo que no sé. Cuando yo salí a decir el parte médico [de José José] es porque tenía la certeza. Y ahorita [tengo que] apagar un rumor que ni siquiera yo organicé, no se me hace [justo]”, declaró Núñez en entrevista para una revista.

“No le he preguntado [sobre su supuesta separación] porque este rumor salió entre ayer y hoy y, la verdad, lo tomé como tal. No le he preguntado y creo que no es algo que yo tenga que preguntarle”, añadió.

Al ser cuestionada sobre la comunicación que mantiene con el intérprete, Núñez detalló que aunque no lo ve desde febrero, sí habla vía telefónica con él: “Constantemente. No te digo diario, pero sí [hablamos] dos o tres veces a la semana”.

“El lunes que salió del lugar [una clínica de rehabilitación] iba contento, entusiasmado, después de cuatro meses de haber estado ahí. Siempre son cuatro paredes, literal, y por no tener acceso a la gente, salió un poquito alborotado y entusiasmado. Estar en cuatro paredes cuatro meses es fuerte”, detalló la representante al respecto sobre su estado anímico.

Al respecto de la salud del ídolo mexicano, Laura explicó: “De aquí se fue excelente; de hecho, de aquí podría haber llegado a su casa, solo que lo metieron en un centro de rehabilitación. El motivo no lo sé, pero él podía haber llegado a su casa desde un principio.