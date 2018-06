Rendirá cuentas Bours si es elegido alcalde

Transparencia, así como seguridad, fueron algunos puntos tratados en el debate de ayer

Transparencia y rendición de cuentas, seguridad pública, así como servicios públicos fueron los rubros a tratar en el debate Cajeme 2018, organizado por distintos medios de comunicación de la localidad.

Sobre transparencia y rendición de cuentas, el candidato independiente a la Alcaldía de Cajeme, Rodrigo Bours, manifestó que, en caso de resultar favorecido en la elección, durante su administración será tomada en cuenta la opinión de los ciudadanos en las propuestas y planeaciones de la obra pública.

“Podrían participar profesionistas, universitarios, para ver cuál es la mejor opción o solución de algún problema, en lo particular de alguna obra pública. Es muy importante que en la rendición de cuentas se considere la voluntad política. Si no existe la intención real de entregar las cuentas claras y que los recursos públicos se utilicen apropiadamente, no sirve de mucho”.

En el tema de la prevención de las adicciones, explicó que el primer paso es reducir la disponibilidad y accesibilidad de las drogas, principalmente las llamadas duras, para evitar que los jóvenes experimenten con ellas.

En servicios públicos, un rubro donde se requiere orden y trabajar con base en prioridades:

“A mí lo que más me preocupa es la gente. Nadie queremos ese tipo de vialidades y otro tipo de problemas de infraestructura física. Lo más importante es cómo hemos ido perdiendo la convivencia, la tranquilidad. Son problemas mucho más severos que debemos de atender con un nuevo sistema de convivencia que regrese la tranquilidad y paz a las colonias de Cajeme”.

Sobre los próximos comicios, recordó que en estos tiempos electorales es delito que los mandos policiacos participen, antes o durante la jornada electoral, para favorecer a un partido o candidato en lo particular; por ello llamó a los efectivos a hacer caso omiso de cualquier acto de presión el día de la elección.

“Se tienen que eximir de participar en cualquier acto electoral. La ley sanciona ese tipo de prácticas indebidas y nosotros estaremos al pendiente para que no se lleven a cabo. Vamos a impulsar la defensa de sistema democrático de Gobierno. El Gobierno no puede utilizar la fuerza policiaca, servidores públicos, para favorecer a un candidato o partido en lo particular”.

Bours Castelo concluyó solicitando a los cajemenses, le permitan trabajar tres años de manera ordenada, limpia y honesta.

“Creo que somos la mejor opción, ausentes de partidos políticos ausentes de compromisos políticos. Nosotros ofrecemos acercar el Gobierno a las clases populares y que la gente de las colonias populares esté debidamente representada en un Cuerpo de Cabildo que sea reflejo de lo que la sociedad cajemense está compuesta”.