Relegados yaquis hasta con el agua

Carecen de servicios básicos y creen que es por oponerse a obras

Por: Luz del Carmen Paredes

Vecinos de Loma de Bácum, así de como otras comunidades de la etnia, carecen de los servicios públicos básicos, como el agua potable.

Francisca Vázquez indicó que el rezago en las poblaciones indígenas no es de ahora. “Son años de abandono por parte de las autoridades. Pero el problema para los habitantes de Loma de Bácum se agudizó a partir de la oposición del paso del gasoducto por territorio yaqui”.

El agua que llega a las casas no alcanza a subir. “Cuando hay. Porque pasan días sin que llegue una gota, más en verano, cuando hay mayor necesidad del líquido”.

Los que tienen para comprar una bomba, no batallan, pero no todos cuentan con recursos y tienen que llenar botes en la llave porque no sube.

La vecina de Loma de Bácum dijo que esta situación afecta a más de tres mil habitantes de las comunidades de Bataconcica, Jori y Bomba Tetabiate. Puntualizó que hay muchas carencias: no tienen alumbrado público, además de otros beneficios que no les llegan, por ser opositores al paso del gasoducto y del acueducto.

“Los niños y jóvenes de estas comunidades tienen años sin recibir las becas que otorga el Gobierno del Estado y otros beneficios a las familias”.