Cuando se analizan los beneficios que ha originado el cambio de rumbo en la economía nacional, a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, se observa que no ha sido favorable del todo, porque todavía restan bastantes pendientes por resolver.

Pero se podrá decir que es normal que existan necesidades por finiquitar, porque la economía de los países capitalistas así funciona y no existe una solución total a todas las cosas que requiere, porque no hay economía que lo haga.

Y se puede entender que así sea, pero en este caso más que avance económico nacional, inició la apertura de puertas a lo que conocemos hoy como modelo neoliberal, en el cual el Gobierno abre su esquema para que deje de participar en actividades que sólo le corresponden a la iniciativa privada, tanto nacional como internacional, pero el bienestar de la mayoría se ubica en lista de espera.

Y todo esto no viene a ser sólo imaginación, porque es cuestión de ver las características que presentan las regiones económicas del país y no todas tienen las bondades que genera el crecimiento económico.

Éste viene a ser un importante catalizador de que no todo ha resultado con este modelo económico, que hoy todavía tiene el país, porque sexenios van y vienen y el país continúa ubicado en la necesidad de crecer.

Puede ser que sea muy satisfactorio que México se encuentre entre las primeras quince economías del planeta, que ya es mucho decir, pero no logra todavía salir del subdesarrollo, aunque el ranking lo favorezca.

Mucho habría que preguntarles a los países, que hace alrededor de quince años estaban en condiciones económicas muy complicadas y hoy son sociedades muy prósperas y que participan en ese ranking por encima de México.

Necesariamente, en la búsqueda de nuevos horizontes para lograr una mejor economía nacional, México tendrá que regresar al pasado, cuando muchas actividades económicas estaban muy protegidas por el Estado y presentaban mayores perspectivas de certidumbre.

No se podría decir que todo lo hecho hasta ahora se deba de cambiar, pero sí es necesario ubicar al país en un contexto diferente para que pueda avanzar económica y socialmente.

Probablemente el modelo económico que tiene ahora el país, sí haya funcionado, pero no para la mayoría y basta solamente ver la situación de algunas regiones para corroborarlo y también se pueden analizar los indicadores de crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos 30 años y ahí se podrá ver cómo se ha estacionado en un dígito menor a lo esperado.

El regresar a un modelo nacional de base, con participación externa, es lo que podría indicar para que el destino de la economía de México sea diferente, no una economía cerrada, pero sí una de más crecimiento de sus sectores productivos.

Y no es negativo el tomar alternativas de desarrollo que sí hayan funcionado en el pasado, cuando las que se han aplicado hasta ahora no han sido del todo benéficas. Porque entre mejor le vaya a los sectores económicos, mejor le irá a la sociedad y es por ahí donde tendría que buscar y alcanzar a juntar a los dos México que hoy existen.

DEL ESCRITORIO

Se perfila en el futuro inmediato del país la fusión del Banco de Comercio Exterior y Nacional Financiera y en la realización de ese propósito no existe una total aceptación por parte de algunos servidores públicos, pero al parecer sí es un hecho que se dará la integración en una sola entidad financiera… Al parecer, sí va en serio el cabildeo para que la Secretaría de Agricultura se reubique en otras partes del país menos en Ciudad Obregón. Ahora, además de Hermosillo, aparece la solicitud el Estado de Michoacán y puede ser, porque ahí ya se encuentra el FIRA, que es la banca que financia las actividades primarias en el país y quieren tener en ese lugar el paquete completo de apoyo, pero las cámaras y organismos de Cajeme ya se constituyeron en un comité permanente para apoyar la llegada de esta dependencia federal, como ya se dijo… Para los que no le dan mucha credibilidad al cambio de horario, indican que con este programa los estados que participaron alcanzaron un ahorro en energía eléctrica de 941.019 gigavatio-hora en beneficio. Lo interesante será conocer cómo se manifiesta este ahorro en dinero.