Regresa Shakira a México

Sin su familia, resguardada por 12 elementos de seguridad, la cantante colombiana arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, relajada y sonriente.

Atenta con los fans que la saludaron, la intérprete de “No”, llegó proveniente de Londres, Inglaterra.

“Me siento muy feliz, muy emocionada, muy feliz de verlos. Me llena mucho de emoción, ha sido demasiado tiempo (de no venir a México)”, afirmó, al ser abordada.

Algunos fanáticos la rodearon, pidiéndole una foto y un autógrafo, mismos que concedió sin dejar de sonreír y agradecer.

La barranquillera comentó estar preparada para sus presentaciones en el Estadio Azteca, como parte de El Dorado World Tour.

Después visitará Guadalajara, el domingo (en el Estadio 3 de Marzo), y el martes, Monterrey, donde cantará en el Estadio Universitario.

Esta gira tenía previsto iniciar en noviembre pasado, sin embargo, debido a un problema en las cuerdas vocales, Shakira tuvo que posponerla hasta que los doctores la dieran de alta.

Al cuestionarle sobre su salud actual, la cantante aseguró estar en perfectas condiciones y muy ilusionada de hacer lo que más le gusta, que es cantar.

Esta visita a México llega en una de las etapas más importantes de su vida, ya que, a diferencia de su pasado tour, Sale el Sol (en 2011), ahora es madre de dos pequeños, Milán, de 5 años, y Sasha, de 3, productos de su relación con el futbolista español Gerard Piqué.

“Es lo mejor que me ha pasado en la vida”, mencionó al respecto.

Después de sus conciertos en México, Shakira visitará República Dominicana, Brasil, Argentina y Colombia, entre otros países.