Reforzarán la seguridad en Loma de Guamúchil

“Mi compromiso es gobernar para todos, sin distingo de colores partidistas, creencias, ideologías, estrato social ni origen, pues me debo al pueblo que depositó su confianza en mí, por ello en Cajeme, mi Gobierno es para todos”, señaló el presidente municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, a las autoridades tradicionales de Loma de Guamúchil.

El capitán de Loma de Guamúchil, tradicionalmente Pueblo de Cócorit, Cesáreo Cota Tórtola, solicitó la intervención del alcalde de Cajeme para mejorar las condiciones de seguridad en la comunidad indígena y que, a la vez, sea el interlocutor ante el Gobierno del Estado para garantizar la seguridad y regresar la calma a Loma de Bácum.

“Aquí está presente el secretario de Seguridad Pública Municipal, Francisco Cano Castro, ante quien les doy mi palabra de reforzar la seguridad en las inmediaciones de la Loma de Guamúchil. En cuanto a Bácum, es un tema que le corresponde al Estado, pero me comprometo a interceder ante la gobernadora para que agilice y extreme la vigilancia entre ambas comunidades yaquis”, respondió Mariscal.

En un tercer punto de las peticiones de la tribu, solicitaron la revisión del regidor Rosendo Arrayales Terán y personal de Solaqua (sic) a quienes acusan de ser asesores y responsables de generar los conflictos en la Loma de Bácum

El presidente municipal aclaró que en su Gobierno sólo existen los “ex”, pues nadie que trabaje en bien de los cajemenses deberá ocuparse en otros asuntos que no sean de la competencia municipal; sin embargo, hará lo procedente a fin de revisar la solicitud en el tema.

Los integrantes de ambos gobiernos, tradicional y municipal, acordaron un periodo de tres días para que el munícipe interceda ante el Gobierno del Estado, con el objetivo de que esta representación étnica sea atendida en sus demandas.