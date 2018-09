Reforma educativa: sin comas

El diputado federal Mario Delgado Carrillo ha de haber leído alguna vez la Biblia y por ello se acordó de la ocasión aquella en que Jesús llegó a un lujoso templo y los discípulos lo miraban asombrados y Él les dijo que de ese edificio algún día no quedaría piedra sobre piedra.

Pues bien, el legislador ha de haber querido parafrasear al Maestro de maestros cuando desde su ronco pecho soltó que de la reforma educativa “no va a quedar ni una coma”.

Así de drástico. Pero así de incongruente también. Porque si bien es cierto que el cambio educativo promovido por el gobierno de Enrique Peña Nieto resultó muy agresivo para los efectos laborales de los docentes, también lo es que ese gremio no debe quedar desligado de los avances de la modernidad.

Una cosa es estar en contra de que se quiera golpear a quienes detestan una punitiva evaluación y otra es que en el fondo se quiera convertir a los maestros en los detentadores de la calidad sin una adecuada preparación.

Es necesario, como en cualquier empresa, evaluar permanentemente al magisterio, pero con la idea de mejorar sus tareas en beneficio de las nuevas generaciones.

Nadie está en contra de que haya un México más competitivo en función de la calidad del trabajo que sus ciudadanos desarrollen por el conocimiento adquirido en las aulas.

Pero esos exámenes jamás deben ir aparejados de represión para quienes no suelen ser lambiscones con los jefes del sindicato o la Secretaría de Educación y mucho menos favoritismo hacia quienes son capaces de todo con tal de que sus jefes sindicales los “premien”.

“El compromiso es muy claro por parte del Presidente electo, es la abrogación total y se está trabajando ya en unos foros para escuchar a los maestros y a los padres de familia, algo que no se hizo en la presente administración”, aseguró Delgado Carrillo.

Alguien de su equipo bien pudiera decirle que le baje dos rayitas. Porque, a como se ha visto en los últimos días, se han dado muchos “reverzasos” en aspectos relevantes de la vida pública nacional.

Como por ejemplo, a muchos ciudadanos se les hace una simulación más el hecho de que hayan anunciado, ahora sí que con bombo y platillo, la reducción de los salarios de los legisladores.

Y todo mundo aplaude la medida, que sería formidable en caso de que fuera del todo realidad.

Ya se habla de que de los 128 mil pesos mensuales que ganaban los legisladores, por ejemplo, ahora solamente tendrán 91 mil.

Pero resulta que les dejan un llamado Fondo Legislativo de 70 mil pesos al mes y les van a entregar 68 mil pesos para transporte.

En total, los diputados seguirán recibiendo mensualmente 230 mil pesos cada uno. Eso no es austeridad.

Sería mejor que de sus 91 mil pesos mensuales, que no los gana cualquier hijo de vecina, sacaran para pagar sus viajes y que desaparecieran ese Fondo Legislativo que en muchos de los casos se ha usado para hacer campañas políticas sin importarles sus tareas de hacer leyes.

En fin. Si muchos creen que eso es un cambio, pues adelante y que al pueblo, conforme al salario mínimo, le sigan pagando dos mil 500 pesos al mes. ¡Qué chulada!

GOLPE TRICOLOR

Por cierto, comentan que la Diputada federal Ana Gabriela Guevara ya prepara un golpe más para el PRI: Ningún partido político debe usar como identidad la secuencia de los colores patrios.

Y, además, propondrá en breve que ningún gobierno utilice sus identidades gráficas y colores para ningún asunto, sea obra, uniforme o pintura de unidades móviles, por ejemplo.

Y otro anuncio para los cajemenses será que a partir de 2019 la tienda llamada Fábricas de Francia dejará de llamarse así para ser Liverpool o Suburbia, pues según la empresas son marcas con mejor identificación por parte de los clientes.

Así que a quienes acostumbran a ir a esa tienda, ya podrán presumir que compraron en Liverpool, como en la capital del país.

Para comentarios:

[email protected]