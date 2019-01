Reducen los costos de multas

Denisse Robles

El tesorero municipal, Martín Alberto Aspe Fimbres confirmó que a partir de este 2019 se reducen las multas de tránsito en Hermosillo, la finalidad es reducir las prácticas de corrupción.

Señaló que los precios en las multas eran excesivos, por lo que se tenía un gran rezago en los pagos de estas con más de 393 millones de pesos, y el pasado mes de diciembre pudieron reducir a este rezago alrededor de unos 7 millones.

“Estaban siendo demasiado caros los costos de las multas, por lo mismo, había una tendencia fuerte de arreglarse con los policías”, dijo Aspe Fimbres.

En el caso de la multa por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas que estaba en ocho mil 30 pesos bajó a 4 mil 30, mientras no obedecer el semáforo de mil 612 queda en 806 pesos, mismo monto que hablar por celular, no utilizar el cinturón, manejar a exceso de velocidad.

Estos montos comenzaron a aplicar a partir de los primeros días de enero para su aplicación, por lo que esperan no se realice un gran rezago en el cobro de estos y además se busca evitar las mochadas con los policías.