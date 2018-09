Recupera el habla

Médicos del IMSS recuperan cuerdas vocales a guaymense y le devuelven la voz

Después de tres años y medio sin voz, Óscar Ulloa Cadena recuperó el habla mediante la operación que le realizaron cirujanos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para reconstruir sus cuerdas vocales, las cuales habían sido dañadas a consecuencia de la traqueotomía que le salvó la vida.

En septiembre de 2014, Óscar Ulloa acudió al Hospital General de Zona No. 4 de Guaymas, Sonora, y fue trasladado de urgencia al Hospital General Regional No.1 en Ciudad Obregón, ya que presentaba insuficiencia respiratoria y parálisis general.

Para salvarle la vida y permitir que respirara, médicos del IMSS le practicaron una traqueotomía; posteriormente se le diagnosticó síndrome de Guillain-Barré, padecimiento que provoca parálisis debido a que el sistema inmunológico ataca al sistema nervioso que conecta al cerebro y la medula espinal con el resto del cuerpo.

La intubación traqueal que le realizaron por más de 10 días, mientras se le suministraba inmunoglobulina como tratamiento contra el síndrome, produjo cicatrización en la zona de las membranas vocales y que el derechohabiente perdiera el habla.

Después de dos años en cama y en tratamiento, el paciente logró recuperarse y año y medio más tarde fue sometido a una intervención en el Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, donde médicos del Seguro Social le operaron las cuerdas vocales con éxito y recuperó la voz.

“Yo entré caminando al Seguro Social la mañana del 12 de septiembre del 2014 e inmediatamente fui trasladado a Ciudad Obregón, llegué con insuficiencia respiratoria, por lo tanto, me intubaron, pero lamentablemente la enfermedad ya me tenía cuadripléjico, me detectaron Guillain-Barré y recibí tratamiento muy efectivo”, explicó.

“Estuve más de tres años y medio sin poder hablar, dos años en cama durante el tratamiento; sin embargo, tuve la fortuna de recuperar mi voz, luego de una operación de más de cinco horas que estuvo en manos del doctor Juan José Tijerina Ávila, a quien agradezco enormemente su profesionalismo”.

Ulloa Cadena manifestó que al no poder generar ningún sonido por la traqueotomía, presentaba diversas consecuencias como la afectación en su sistema digestivo, así como la pérdida de confianza en él mismo, entre otras.

Detalló que gracias a la atención recibida en el IMSS y pese a todos los pronósticos, mejoró, pudo ponerse de pie y posteriormente volvió a hablar. “No tuve, ni he tenido que hacer más, solo acudir a tiempo a mis citas y seguir las indicaciones de los médicos. El nivel de atención en especialidades es excelente”, concluyó.