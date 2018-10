Rectitud, debe tener el fiscal

Por: Francisco Minjares

Quienes asuman el cargo de secretario de Seguridad Pública en el Estado y fiscal general de Justicia, deberán tener cualidades como la honestidad y capacidad técnica, además estar al tanto de los cambios políticos que se dieron en el estado, afirmó el alcalde, Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

“Gente honesta, con experiencia, con capacidad técnica, con sensibilidad, que reconozca que vienen nuevos tiempos en la política también”, indicó la primera autoridad en el Municipio al hablar del perfil de quienes serán los próximos funcionarios estatales.

Añadió que las personas que asuman estas responsabilidades deberán estar conscientes que los gobiernos ya no van a seguir los mismos estilos que se manejaban antes, ni el contacto con los medios o con la ciudadanía.

Lo anterior fue dicho después que el ex secretario de Seguridad Pública en el Estado, Adolfo García Morales y el ex Fiscal de Justicia en el Estado, Rodolfo Montes de Oca, presentaran su renuncia irrevocable la semana pasada.