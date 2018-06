Recomienda cónsul precaución al viajar

Temporada electoral se vuelve complicada en México, dice la representante de EU

Por: Mónica Miranda

Por temporada electoral el Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia para los viajeros que acudan a Sonora dado que esta época se considera complicada en países como México, indicó Elia Tello.

La cónsul de Estados Unidos en Hermosillo, dijo que pese a la advertencia no hay riesgo para que los vacacionistas extranjeros visiten el Estado, ya que goza de mayor seguridad comparado con las entidades del sur del país.

“En esta recomendación se explica que en el norte de Sonora hay mucho menos violencia que en el sur, en la frontera con Sinaloa, pero mi consejo es leerlo porque hay detalles que no se pueden explicar aquí”, consideró.

La cónsul detalló que hasta el momento no han reportado incidentes de personas estadounidenses que visitan Sonora y agregó que actualmente el consulado tiene registrados a 50 mil ciudadanos de Estados Unidos que viven entre Agua Prieta y Benjamín Hill.

“Sólo al norte hay registrados 50 mil americanos que viven en Sonora permanentemente”, indicó.