Reclaman yaquis derecho de agua

Sostendrán reunión con Conagua para resolver su situación precaria

Representantes del Consejo Administrativo de la zona yaqui “23 de Febrero”, José María Tetabiate, de San Ignacio Río Muerto, sostendrán una reunión el próximo 4 de julio con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el fin de que se les resuelva una petición para tener derecho legal sobre el líquido y dejen de ser precaristas.

Cirito González Martínez, presidente del Consejo Administrativo, solicitó el apoyo de las autoridades tradicionales de los 8 pueblos yaquis y recordó que desde 1952 han solicitado que el Distrito de Riego 4-P-4 de SIRM, para que se les dote de agua para mil 500 hectáreas correspondientes a 800 familias.

“Se nos ha dicho siempre que no tenemos derecho de agua porque estamos fuera del perímetro. Osea, si nos dan el agua pero queremos hacerlo de forma legal porque así no tenemos ninguna garantía”.

“Nuestros antepasados sembraban hectáreas y hay documentos donde se nos está dando el agua, pero el asunto es que jurídicamente no tenemos la garantía y queremos los beneficios en nivelaciones, canales y todo lo que se refiere a la infraestructura, porque el arma fundamental de las autoridades es que se nos dice que somos precaristas y no formamos parte del proyecto”, resaltó.

La reunión será en las instalaciones de la Conagua sobre las calles Hidalgo y Sinaloa el próximo 4 de julio en punto de las 12 del mediodía, por lo que solicitan el apoyo de las autoridades yaquis.