Reclama CNC el 2% ejidal

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

En sesión de Cabildo, Mauricio Meza Arredondo, presidente del Comité Municipal Campesino (CNC) solicitó por escrito al alcalde de Huatabampo, Ramón Reyes Barreras, informar del ingreso y egreso del impuesto predial ejidal (2%).

Además exigieron detallar qué obras ha realizado el Ayuntamiento con la retención del 1% que pagan los productores y empresas retenedoras de los ciclos de siembra anterior y actual.

El líder cenecista, acompañado de comisarios ejidales, al término de la reunión de Cabildo, expuso el malestar de los ejidatarios que al cabo de cada administración no reciben en tiempo y forma los recursos que les pertenecen.

“Lo que le solicitamos presidente; es que se pague, antes de que se vayan, lo que se haya recaudado, y mientras se desglosan los demás recursos que están pendientes, solicitamos que queden estos resguardados para que nos los entregue la próxima administración” señaló Meza Arredondo.

Lo comisariados ejidales expresaron que los recursos se manejan discrecionalmente por los alcaldes, en algunos casos se los llevan. Ante ello, Reyes Barreras, dio instrucciones a la Dirección de Egresos para que de forma inmediata se liquide el 2% del predial existente, revelando que él como alcalde no se llevará ni un cinco.

La moción del cenecista y los comisarios, fue apoyada por los regidores que solicitaron a la primera autoridad, resguardar los recursos de los ejidatarios para que no sean utilizados en el gasto corriente u otras deudas, como se ha hecho en pasadas administraciones de forma fraudulenta, opaca y sin la más mínima transparencia.