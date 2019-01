Reclama ayuda para su vivienda

Persona de edad avanzada teme al deteriorado techo de su casa

Por: Esdrey Lara

En la Comisaría de San Ig­nacio Cohuirimpo, Salomé Ro­dríguez Gil conocida como “doña Chemé”, de 65 años de edad, pide ayuda de la ciudadanía ya que su casa se encuentra deteriorada y sin techo y no tienen los recursos para arreglarlas.

Salomé se hace cargo de sus cuatro nietos, asegura que teme por la vida de cada uno de los integrantes de la casa ya que el techo de su dormitorio se en­cuentra a punto a derrumbarse y un cuarto ya se encuentra sin él. Por lo que soportar ba­jas temperaturas y lluvia se ha vuelto un pesar

Rodríguez Gil comentó que su hogar sí contaba con techo; sin embargo,en las pasadas elecciones candidatos, así como regidores que actualmente se encuentran en funciones pro­metieron repararle el techo que se encontraba en malas condi­ciones por lo que ellos mismos mandaron a tumbarlo para dar inicio a la remodelación, la cual nunca llegó.

“Es lamentable que el gobier­no use de esta manera a las per­sonas necesitadas, a mí solo me hicieron el daño ya que igual de ayudarme me perjudicaron”.

Salomé asegura que ha busca­do la ayuda de la sociedad para que la apoye para reparar sua hogar ya que teme que el de­rrumbe de su vivienda pueda a acabar con sus vidas.

“Doña Chemé” se encuentra ubicada en la Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, en las calles Francisco I Madero e Hidalgo, en la casa número 113 y puede comunicarse con ella al 6471-21- 74-63.