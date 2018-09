Recibe Salma Hayek homenaje en Madrid

Salma Hayek ha logrado sobresalir como un personaje de fama mundial.

Y como tal fue homenajeada anoche en el Teatro Real de Madrid.

Ataviada con un elegante vestido negro de la firma Gucci, la actriz y productora mexicana fue ovacionada al recibir de manos de su colega y amiga Penélope Cruz el premio al Personaje del Año, que le otorgó la edición española de la revista Vanity Fair.

“Muchísimas gracias, estoy honrada con esta distinción y con el honor de compartir esta noche con ustedes”, dijo emocionada Hayek durante la gala, informó el portal de la publicación.

“Me puse muy contenta cuando me comunicaron el premio, pero no me di cuenta en ese momento de lo profundo que me tocaba el corazón recibirlo”.

Salma también destacó durante su discurso la importancia de que el galardón se lo entregara Penélope.

“(Hace años) Penélope y yo teníamos una ambición diferente, queríamos ser muy buenas actrices y era muy importante también para nosotras ser muy buenas personas. Era muy importante que en ese camino no perdiéramos nuestras raíces, nuestros valores.

En ella encontré a una compañera con la que navegar las turbias aguas de Hollywood. Pocas veces he visto este ímpetu de superación personal y profesional que he visto en ella. Nuestra evolución como mujeres, actrices, esposas y madres ha transcurrido juntas. Es muy especial para mí que este premio lo reciba de alguien que ha sido un pilar en mi vida”.

En la fiesta, la revista hispana celebró 10 años de vida, por lo que Hayek hizo un balance de lo que ha vivido durante esta década.

“Encontré el amor, y el amor me trajo a Europa. El amor y el apoyo de un hombre realmente excepcional me transformó y me dio también el motor para continuar y tratar de ser la mejor persona que pueda ser cada día”.