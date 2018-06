Rechazan ingresos

Dirigente de Alcano afirma que los precios para cosechas son insuficientes

Por: Federico Chávez Manjarrez

Los Ingresos Objetivos para el cultivo de trigo, maíz y cártamo para este ciclo 2017-2018, no favorecen a los productores del sector social, sobre todo si son para los venideros como el 2018-2019.

Al inconformarse por la publicación anterior el presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), José Abel Castro Grijalva, dijo que esos ingresos de cuatro mil 556 pesos por tonelada para el trigo cristalino y cinco mil 010 para el harinero, además de tres mil 960 pesos para el maíz, ocho mil 400 para el cártamo, soya, girasol y canola, 25 mil 750 para algodón pluma, son bien vistos para este año, pero no para los venideros.

“Agradecemos a la federación por la publicación de los ingresos, máxime que desde hace cuatro años estábamos luchando para que se modifiquen los ingresos objetivos sobre todo para el trigo por los altos costos, pero para el 2018-2019, no es lo que pretendemos ya que requerimos para ser rentable los granos y oleaginosas, por lo menos cinco mil para los cereales duros y cinco mil 500 para el harinero, y más de los ocho mil 800 pesos para el cártamo”, agregó el presidente de Alcano.

Insistió que la publicación de los apoyos no era lo demandado por los productores para el ciclo entrante, ya que los costos de los insumos e intereses siguen aumentando, por ello requieren de un estímulo mucho mayor que los publicados para este año.

Hizo mención que al cártamo se le pretende apostarle el próximo año, sobre todo por los problemas de sequía y falta de agua en el Sistema de Presas del Río Yaqui, con ese ingreso de ocho mil 400 pesos no se logrará, por ello se pronunció por una nueva publicación para el ciclo 2018-2019.