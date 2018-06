Rechazan a directora

Por: Roberto Aguilar

Después de causar el enojo de los padres de familia y llegar a un acuerdo con las autoridades educativas del Estado, en la Telesecundaria 156 de El Siviral donde no se volvería a presentar la directora Isabel Pacheco Valenzuela, ella vuelve a aparecer y los padres reaccionan.

Fue el día lunes cuando se presentó en la institución con una actitud agresiva, atacando a alumnos y maestros, lo que provocó que padres de familia volvieran a tomar la escuela.

A pesar de que ya está finalizado el ciclo escolar, no permitieron que la maestra se presentara a la graduación de los jóvenes, dijo Saúl Galván.

El presidente de los padres de familia manifestó su enojo y en conjunto con los papás de 93 alumnos, por el abuso de autoridad de la directora. Si no se le remueve para el siguiente ciclo escolar, no permitirán el inicio de clases, dijo.

Señaló que al no verse favorecidos en las instancias educativas inmediatas, exigirán la intervención de la gobernadora para este asunto.

Por lo pronto, señaló, es claro que los padres de familia no quieren a la directora, por lo cual no ven justificable el hecho de que se presente en el lugar.