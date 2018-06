Rechaza juventud relaciones formales

Se ha deteriorado el significado de la unión entre dos personas: Gutiérrez

Roberto Aguilar

Una situación que se está viendo mucho en las nuevas generaciones de Navojoa y del mundo entero, es la falta de interés por una relación formal, dijo Marina Gutiérrez.

La psicóloga del Centro Especializado de Orientación Humana y Emocional de Navojoa, refirió que el término de una relación se ha deteriorado con el paso del tiempo.

“Pasa algo curioso, queremos la fachada de una relación, pero no queremos el esfuerzo que implica tenerla y es ahí cuando todo se vuelve más superficial y los sentimientos dejan de fluir”, señaló.

Es por ello que de 100 matrimonios que se llevan a cabo al año, 50 terminan en un divorcio, lo cual da una cifra que habla de una generación que no sabe compartir.

“Incluso muchos sacerdotes católicos ya se están dando cuenta de ello, y a veces dudan hasta de llevar un proceso de matrimonio, ya que al tiempo están buscando la anulación de ello”, dijo.

Hay un profundo miedo de compartir, pero un gran deseo de presumir, es por ello que tenemos unas redes sociales invadidas de frases enamoradas y otras de decepción.

“Queremos alguien que nos dé la mano, pero no queremos darle a alguien el poder para hacernos daño, queremos oír frases lindas de ligue, pero no queremos que nos conquisten, porque eso implica que nos pueden dejar, queremos que nos barran los pies, pero, al mismo tiempo, seguir siendo independientes y vivir con seguridad y a nuestro aire. Queremos seguir persiguiendo a la idea del amor, pero no queremos caer en ella”, aseveró.

Y es que para las nuevas generaciones, dijo, es más importante poner en Facebook que tenemos una relación para que todo el mundo pueda darle “me gusta” y poner un comentario, con una publicación digna del hashtag #parejaperfecta.

“Es triste ver cómo nos volvemos cada vez una sociedad más fría, más apática a sentir y es ahí donde reside el problema, es por ello que ahora en las pláticas pre matrimoniales, es importante valorar si están seguros de casarse o solo están cumpliendo con un protocolo”, acentuó.

Invitó a las parejas a tomar una asesoría emocional, antes de tomar una decisión como el casarse, y que se permitan vivir los sentimientos en privado, no para que todo el mundo crea que son la pareja perfecta.